Intoxicat un jove en l'incendi d'un garatge a Sant Fruitós de Bages

Un incendi en el garatge d'un habitatge de Sant Fruitós de Bages va cremar dimecres al vespre una caldera, dues motos i material divers, segons van informar els Bombers de la Generalitat, que hi van treballar amb quatre dotacions. El foc es va declarar a 3/4 de 9 del vespre, en un garatge situat entre els carrers Jacint Verdaguer i Rius i Taulet. Com a conseqüència de l'incendi, un jove va resultar ferit per una intoxicació lleu de fum. El noi, després de ser atès pel Sistema d'Emergències Mèdiques al lloc dels fets, va ser evacuat en ambulància a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa.