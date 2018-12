Tercer dia consecutiu amb un parc de Bombers fora de servei a la Catalunya Central

La vaga d'hores extres ha deixat sense servei aquest dilluns el parc de Bombers de Calaf, un dels deu parcs professionals de què disposa el cos d'emergències a la Catalunya Central. Dissabte ja va haver de tancar també el parc de Cardona, i diumenge va estar fora de servei el de Moià, de manera que ja fa tres dies seguits que la regió disposa d'un parc menys dels necessaris. La d'avui no és una situació nova per al parc de Calaf, perquè ja va haver de tancar fa pocs dies.

La vaga, que es va iniciar dilluns passat, també ha afectat de ple durant els darrers set dies el parc de Manresa, el més gran de la Catalunya Central. Durant tota la setmana passada, la instal·lació va estar per sota de la dotació mínima d'efectius, establerta en vuit bombers. Cada dia, des de dilluns a diumenge, al parc manresà hi va haver un o dos efectius menys del que era necessari. Avui dilluns és el primer dia en què ha pogut obrir amb els vuit bombers necessari, però la xifra pot tornar a minvar durant els propers.

Els sindicats dels Bombers de la Generalitat duen a terme aquesta protesta a tot Catalunya per denunciar la falta de mitjans i d'efectius, i la pretenen allargar fins a mitjan gener. Segons denuncien, Interior utilitza des de fa temps les hores extra per cobrir l'absència estructural d'efectius, quan en realitat només s'haurien d'utilitzar per reforçar serveis de gran magnitud, i no pas de forma sistemàtica.

De moment, el tancament de parcs i la falta d'efectius no han provocat cap incidència greu perquè no hi ha hagut simultaneïtat de serveis. Interior "està jugant amb la sort", denuncien fonts sindicals criticant la falta de solució per part de la conselleria. De moment, Interior ha previst un seguit de mesures temporals d'urgència fins al 15 de gener, que passen precisament per reduir el nombre de bombers mínims als parcs i, en cas necessari, tancar els parcs.

Fonts d'Interior asseguren que intenten resoldre la problemàtica i recorden que la setmana passada ja van presentar una proposa per millorar les condicoins laborals dels Bombers. Els sindicats, però, lamenten que es tracta d'un pla a llarg termini, ja que no preveu la incorporació de nous bombers fins a l'any 2020.