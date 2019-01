Crema part del sostre per un foc en un habitatge de Berga

La xemeneia d'un habitatge es va incendiar dimecres al vespre a Berga i va cremar parcialment el sostre del domicili, segons fonts dels Bombers de la Generalitat. El foc es va originar a les 20.30 hores en una casa del carrer de Santa Eulàlia. Va cremar el sutge que hi havia a l'interior de la xemeneia i, a conseqüència, algunes plaques del sostre. No hi va haver ferits ni va caldre evacuar els inquilins de l'immoble. Dues dotacions dels Bombers van treballar en l'extinció de l'incendi.

D'altra banda, ahir a la matinada els Bombers de la Generalitat van apagar un foc que va afectar un contenidor d'escombraries al carrer de Guifré el Pelós de Manresa. L'incendi es va produir a la 1 de la matinada i no hi va haver persones afectades.