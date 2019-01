Presó per al segon detingut per l'agressió sexual múltiple a la Seu

Jutjats de la Seu d´Urgell, on l´acusat va passar ahir a disposició

Jutjats de la Seu d´Urgell, on l´acusat va passar ahir a disposició ARXIU/ACN

El Jutjat d'Instrucció 2 de la Seu d'Urgell va decretar ahir presó provisional per al jove d'Andorra que va ser detingut dilluns per la seva presumpta participació en l'agressió sexual múltiple a una noia de 19 anys el 24 de desembre a la nit al local d'oci nocturn La Murga, de la capital urgellenca.

El jutge va prendre aquesta decisió després d'haver pres declaració al noi, de 21 anys d'edat. L'ingrés a presó va ser ordenat sense fiança, i la causa està oberta per un delicte d'agressió sexual. Es tracta del segon detingut pel cas, després que el primer arrestat quedés en llibertat provisional.

La víctima va denunciar el 28 de desembre als Mossos l'agressió sexual múltiple en la qual haurien participat sis joves. Arran de la denúncia, la policia va detenir aquell mateix dia un noi de 19 anys, de nacionalitat andorrana i veí de la Seu d'Urgell, que va passar a disposició judicial. El jove va quedar en llibertat amb càrrecs després que la víctima reconegués que el noi no havia participar en els tocaments, tot i que era al lavabo de dones. Malgrat això, no es pot apropar ni comunicar-se amb la noia, no pot sortir del territori, se li va retirar el passaport i s'haurà de presentar el dia 1 de cada mes davant de l'autoritat judicial.

La víctima va reconèixer tres dels sis agressors «sense cap mena de dubte», segons la interlocutòria del jutge, que qualifica els fets de «greus» i els tipifica com a agressió sexual. Els Mossos continuen investigant els fets.