Sorinas i la resta de querellats per un boicot s´acullen al dret a no declarar PARTICULAR

El manresà Berni Sorinas (segon per la dreta) i la resta d'activistes denunciats per haver reclamat a un festival de Benicàssim que no contractés un cantant sionista, Matisyahu, es van acollir ahir al seu dret a no declarar. Van ser denunciats per un particular pels suposats delictes d'odi i de coaccions. Ahir, van ser citats pel jutjat valencià que va admetre la querella, i tots els denunciats van optar per no declarar. El cas es remunta al 2015, quan van fer una campanya a les xarxes contra la presència al festival de Matisyahu, per haver donat suport a les intervencions militars d'Israel a Palestina.