Nou episodi de contenidors cremats a Manresa, aquest dissabte a la matinada. Dos incendis s'han produït al carrer Circumval·lació, pels volts de les 4 de la matinada, per causes que es desconeixen. El primer s'ha declarat a les 3.50 hores a l'alçada del número 10 de la via i ha calcinat un contenidor de rebuig i un de plàstics.

Minuts més tard, a les 4, ha cremat un altre contenidor d'escombraries davant l'oficina d'Hisenda, al mateix carrer. Una dotació dels Bombers de la Generalitat ha treballat per apagar el foc. Cal recordar que la primera setmana de gener aquest diari ja informava que s'estava investigant l'auditoria de diversos focs en contenidors a Manresa.

D'altra banda, els Bombers han hagut d'apagar un altre incendi a la comarca del Bages aquest dissabte, en aquest cas a Sant Fruitós. A les 11 del matí ha cremat el contenidor on es llencen les flors seques del cementiri, ubicat al Camí del Cementiri.

Incendis a l'Alt Urgell



Ahir al vespre va cremar una pila de deixalles a l'interior de l'antiga Escola de Treball de La Seu d'Urgell. El foc es va declarar a les 20.25 hores, al nucli de Castellciutat. També a l'Alt Urgell, al municipi d'Alàs i Cerc, hi va haver un altre incendi ahir a quarts de 10 de la nit. Va cremar la xemeneia i part del sostre d'un habitatge.

Els Bombers van treballar fins a la 1 de la matinada per retirar elements del sostre i també de la façana que havien quedat afectats pel foc i corrien el risc de caure sobre la casa.