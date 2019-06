Un camió grua accidentat provoca cues al túnel del Cadí

L'accident d'un camió va complicar el trànsit al túnel del Cadí, ahir a mitja tarda, i va generar aproximadament mig quilòmetre de retencions en ambdós sentits de la marxa.

L'accident es va produir passat un quart de sis de la tarda, quan un camió grua va quedar entravessat a la boca sud del túnel, per causes que es desconeixen, i impedia la circulació de vehicles. Tot i això, cap més vehicle es va veure implicat en aquest accident i tampoc hi va haver ferits, segons van informar fonts dels Bombers de la Generalitat.