El nivell d'alerta pel risc d'incendis s'incrementa avui al Solsonès i l'Anoia

L'alerta pel risc d'incendi augmentarà avui a nivell 3 a les comarques del Solsonès i l'Anoia, segons va avançar ahir el Govern. Arribar a aquest nivell significa que s'han d'anul·lar les rutes de les activitats de Joventut en el lleure, segons explicava ahir la Generalitat en una nota de premsa.

També demanava màxima precaució davant l'elevat risc d'incendi que hi ha no només en aquestes comarques sinó al conjunt de Catalunya, i s'ha restringit l'accés al massís del Montsec. A més, de cara a demà hi ha previst tancar els accessos al Montsant i Ports de Tortosa.

D'altra banda, l'Ajuntament de Manresa va activar ahir el Pla d'Emergències per l'onada de calor després que la Generalitat hagi decidit activar el pla Procicat, també per l'onada de calor.

L'activació del pla, segons explicaven ahir fonts municipals, s'ha fet considerant que es preveu que aquests dies se superi el llindar de temperatures extremes i que s'allargarà durant tres dies consecutius, fins dissabte, en espera de l'evolució que tinguin les temperatures aquest diumenge.

L'Ajuntament també va recordar els diferents consells que cal seguir durant l'onada de calor. Així es recomana beure força aigua i evitar beure alcohol i fer àpats copiosos. També cal evitar sortir al carrer en les hores de màxima insolació i, per tant, tasques com anar a comprar, val més fer-les en les primeres hores del matí o a la tarda quan el sol ja declina.

També convé que les persones que treballin a l'aire lliure duguin el cap cobert amb una gorra i beguin més aigua de l'habitual. Igualment és molt recomanable que si se surt a fer esport, com cór-rer o anar en bicicleta, ho feu en les hores de menys calor, a primera hora del matí o al vespre.

Persones amb malalties cròniques, mainada i gent gran són els qui més pateixen els efectes de la calor severa. Cal que s'hidratin sovint. Cal tenir en compte que els infants i les persones grans no tenen la sensació de tenir set, encara que s'estiguin deshidratant.

Si no es disposa d'un ventilador o d'aire condicionat a casa, una bona solució és passar almenys un parell d'hores en un indret com un centre comercial o en un equipament públic com una biblioteca on hi hagi aire condicionat. També es recomana especialment visitar un cop al dia, en la mesura del possible, familiars o persones grans que viuen soles per assegurar-se que s'hidraten adequadament.