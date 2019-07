Els acusats d'abusos sexuals a una menor a Manresa neguen haver-hi tingut relacions

Els sis acusats d'haver abusat sexualment d'una menor a Manresa el 2016 van negar rotundament tots els fets que se'ls imputen, avançats divendres passat per Regió7. Va ser en la primera sessió del judici que es va celebrar ahir al matí a l'Audiència de Barcelona. Tots els acusats també van negar les amenaces que s'atribueixen a un d'ells i els tres delictes d'obstrucció a la justícia que s'imputen a un altre dels processats. Tot i això, un dels acusats no va ser capaç d'explicar per què s'havien trobat restes d'esperma d'ell a la roba de la jove.

Amb tot, els acusats van reconèixer haver estat en una festa a l'antiga fàbrica Vinyes durant la nit que havien tingut lloc els fets i van admetre que s'hi havia consumit alcohol i que alguns havien fumat porros de marihuana. Malgrat això, tots els acusats van assegurar que no havien estat a l'espai concret –una altra de les casetes del recinte– on s'haurien comès els abusos. De fet, un acusat fins i tot va apuntar que la noia podria haver tingut relacions sexuals amb alguns dels nois menors presents a la festa.

D'altra banda, les proves d'ADN que es van practicar a la roba de la víctima només han donat positiu en el cas d'un dels acusats. Tot i això, hi hauria més restes però no s'han pogut atribuir a ningú. Els fluids identificats corresponen a D. D. L. R., que ha estat en presó preventiva uns 20 mesos i que actualment, com la resta d'acusats, està en llibertat. A preguntes de la Fiscalia, com la resta dels acusats, va negar haver tingut relacions amb la menor, i respecte de la presència dels seus fluids als pantalons de la noia va assegurar que «no sé com hi van arribar». També va afirmar, davant el tribunal, que s'havia sotmès de manera voluntària a les proves d'ADN, tot i que, segons ha pogut saber Regió7, no va ser així.

En la seva declaració, B. A. M. Z., presumpte instigador dels fets, va admetre que coneixia la menor i que hi havia parlat després de la festa. Segons ell, l'adolescent era la nòvia d'un menor de 16 anys que ell coneixia, motiu pel qual, va dir, pensava que la noia tenia la mateixa edat. Tot i això va negar haver-hi tingut cap tipus de relació sexual. El jove va anar més enllà i va assegurar que fins i tot «ella se'm va insinuar i la vaig rebutjar diverses vegades». Aquest acusat també va explicar que s'havia assabentat de la denúncia dies després a través d'una amiga de la víctima i que aquesta li havia telefonat per disculpar-se i dir-li que ja no podia treure la denúncia.

Segons aquest acusat, a la festa hi «vam anar per divertir-nos entre amics. Vam tenir mala sort i ara se'ns acusa» de la presumpta violació. En el seu cas, la Fiscalia considera que és qui va establir torns perquè la resta d'acusats tinguessin relacions amb la menor, i d'haver-ne abusat més d'una vegada aquella nit, però ho va negar tot. Segons la seva versió, un moment en què ell havia sortit de l'edifici s'havia trobat la noia a terra mentre altres menors la insultant. Ell va explicar que li havia ofert que entrés a l'edifici amb tots els altres perquè «li deixessin de dir coses», i la noia s'hi havia negat.

També va dir que en un moment determinat de la nit havia entrar una de noies presents a la festa i havia assegurat que «estan violant», la menor, en un altre dels edificis del recinte fabril. L'acusat va assegurar que havien anat fins allà i havien comprovat que la menor estava bé.

Sobre aquesta qüestió, un altre dels acusats, Y. J. C., va concretar que ell havia anat fins allà i la jove havia sortit de l'interior de l'edifici i els havia assegurat que estava bé i que ell havia marxat, mentre que la noia havia tornat a entrar a l'immoble. Aquest mateix processat també va detallar que era «fosc i no es veia si hi havia algú més a dintre», encara que va afirmar que cap dels acusats havia mantingut relacions amb la menor. Tot i això, va afirmar que dos menors eren a «l'altra caseta» i que «un va dir que jo me l'he tirat», en referència a l'adolescent de 14 anys. M. A. R. T., que segons el fiscal hauria exhibit una pistola de fogueig amb la qual hauria amenaçat els allà presents perquè no expliquessin res, va negar haver-ho fet i tenir cap pistola. En la seva declaració, la resta d'acusats també van negar qualsevol tipus d'amenaça.

Dels set processats, la Fiscalia acusa B. A. M. C. d'abús sexual continuat i tres delictes d'obstrucció a la justícia; M. P. T. d'abús sexual continuat; M. A. R. T. d'abús sexual i amenaces; i D. D. R. L; Y. J. C. i W. D. C. D., d'abús sexual, mentre que l'acusació particular eleva tots els abusos sexuals a agressió sexual. Aquests acusats s'enfronten a penes d'entre 10 i 25 anys de presó, a petició de la Fiscalia i l'acusació particular. Finalment, el setè acusat, I. G. R., ho està per omissió d'impediment d'un delicte, per al qual es demana una multa però no penes de presó.