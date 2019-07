Detingut un veí de Martorell per participar en l'estafa a una empresa d'Olesa

Els Mossos d'Esquadra han arrestat un veí de Martorell de 35 anys com a presumpte cooperador per una estafa d'11.000 euros a una empresa d'Olesa de Montserrat. Segons han explicat els Mossos d'Esquadra, la detenció es va fer el 27 de juny arran d'una investigació iniciada el març quan el representant d'una firma d'Olesa de Montserrat va denunciar una estafa amb l'emissió d'unes factures a un client egipci.

L'autor de l'estafa havia utilitzat un giny informàtic per suplantar el correu corporatiu de l'empresa i, després de diversos correus electrònics, li havien demanat, a aquest client, que fes una transferència bancària d'una factura pendent de més d'11.000 euros a un compte bancari que era diferent del de l'empresa que ha presentat la denúncia.

Els investigadors van aconseguir identificar el titular del compte bancari al qual s'havien transferit els diners, que era un home de nacionalitat ghanesa resident a Martorell. Els agents van aconseguir acreditar que l'home havia estat un cooperador necessari per tal de portar a terme aquesta estafa informàtica que els Mossos d'Esquadra qualifiquen de «complexa i tècnica» que hauria ideat una altra persona però que sense l'ajuda del detingut no s'hauria pogut arribar a finalitzar, segons els Mossos. L'home havia retirat la totalitat dels diners poc temps després de rebre la transferència bancària per dificultar-ne la recuperació. Finalment, els agents van detenir l'home, que no tenia antecedents policials i que va quedar en llibertat amb càrrecs.