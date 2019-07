Un turisme s'encasta contra la terrassa d'una cafeteria d'Igualada

arxiu particular

El turisme va impactar contra la terrassa de la cafeteria arxiu particular

Un bon ensurt van viure aquest dijous al vespre els clients que hi havia a l'Antic Cafè soler d'Igualada quan un turisme es va encastar contra la seva terrassa. Un indisposició del conductor, d'edat avançada, s'apunta com la causa més probable de l'accident segons van assenyalar ahir fonts del consistori igualadí.

Malgrat l'aparatositat de l'accident no hi va haver ferits, segons van informar fonts de l'Ajuntament d'Igualada, encara que la copropietària de l'establiment, Natàlia Rizzi, puntualitzava, en declaracions a Regió7, que un noi havia rebut un cop al braç i una noia al genoll. Tot i això, el conductor del vehicle va ser l'únic que va acabar traslladat a l'hospital.

La mateixa Ricci explicava que l'accident va tenir lloc cap a dos quarts de 10 del vespre en un moment en què hi havia molta gent a la terrassa. Tot i això, la ràpida reacció dels clients de l'establiment va evitar mals majors. Explica que molts d'ells, quan van sentir que un cotxe molt revolucionat però a una velocitat relativament baixa circulava per l'avinguda Barcelona, es van apartar abans que el cotxe acabés encastat a la terrassa de l'establiment. També concreta que, «segurament, l'esglaó que hi ha entre la terrassa i el carrer una planta van ajudar a frenar-lo». La cafeteria va obrir ahir al matí amb normalitat i, segons deia Ricci, l'única destrossa que va provocar el cotxe va ser una cadira de la ter-rassa trencada.