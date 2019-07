El tribunal accepta les proves d'ADN en el cas d'abusos a una menor de Manresa

El tribunal del cas d'abusos a Manresa ha acceptat finalment les proves d'ADN trobades als pantalons que la víctima portava el dia en què presumptament van passar el fets. Tot i això, aquesta prova no s'abordarà fins al proper 16 de setembre, que és quan es reprendrà el judici.

La prova de les mostres biològiques havia estat descartada inicialment per un error de forma de la fiscalia. Finalment, aquesta pericial ha estat admesa pel tribunal però els autors de l'informe, agents dels Mossos d'Esquadra, no van poder declarar perquè estan de vacances.

El judici no es reprendrà fins d'aquí a dos mesos, el 16 de setembre, segons va dir ahir a la sala el president del tribunal. Les restes de fluids que es van trobar a la roba de la víctima són de tres homes diferents. De les mostres identificades, una coincideix amb l'ADN d'un dels acusats, mentre que les altres dues no són de cap dels altres acusats en aquest cas, notícia que va avançar Regió7.

En la sessió d'ahir del judici van declarar tres mossos d'esquadra, la mare i la tieta de la víctima, un menor present a la festa i que havia mantingut una relació amb la víctima, una amiga i un amic de l'entorn dels acusats, i també la mare d'un dels encausats.

La declaració tant de la tieta de la menor com de la seva mare van estar marcades per l'emotivitat.

La mare, entre llàgrimes, va narrar que es va assabentar dels fets ara jutjats arran del que li havia explicat la tieta, qui al seu torn ho havia sabut a través d'una amiga de la víctima.

També va explicar que l'adolescent es va prendre la pastilla de l'endemà el diumenge 30 d'octubre. La festa a l'antiga fàbrica Vi-nyes havia tingut lloc la nit abans, la del 29 al 30 d'octubre. Va afegir que no van denunciar els fets fins al dimarts 1 de novembre perquè va ser quan es va assabentar del que havia passat.

La tieta, per la seva banda, va explicar que cap a les 12 de la nit del 29 d'octubre va reunir-se amb la víctima, la seva amiga –que va declarar dilluns– i un altre amic menor –que també va declarar dilluns– perquè «m'havien trucat per dir-me que estava borratxa». La va veure una hora després de la trucada i la noia estava bé. Per aquest motiu la va autoritzar que en comptes de quedar-se a dormir a casa seva tal com estava previst es quedés a casa de l'amiga.

La tieta va afirmar davant del tribunal que va començar a sospitar del que havia pogut passar quan la menor es va adonar que no portava calces. També va declarar que l'adolescent va rebre missatges al mòbil de Bryan A. M. En els missatges aquest li assegurava que la noia «se n'havia tirat set o vuit» però que la menor no recordava res dels fets i que se'n va assabentar a partir de la narració de l'amiga de la seva neboda.

També va declarar un altre dels testimonis que era menor quan va tenir lloc la festa. Aquest jove, que havia mantingut una relació sentimental amb la víctima uns mesos abans dels fets, va assegurar que ell va marxar cap a les 11 de la nit de la festa. Va narrar que no va veure res dels fets que ara s'estan jutjant, tot i que sí que va afirmar haver rebut amenaces del principal dels acusats (vegeu pàgina 3) perquè declarés en un sentit determinat.

Una altra testimoni, una noia, Saray, major d'edat que també era a la festa i que, segons va dir, és amiga dels encausats, va narrar que els processats només havien sortit en petits intervals de temps de l'edifici de la festa per «orinar» i va descartar que ho fessin per tenir relacions amb la menor. En aquest sentit també va negar que s'haguessin establert torns de 15 minuts entre els acusats perquè estiguessin amb la nena.

La testimoni va afegir que en un moment determinat l'amiga de la menor va entrar dient que estaven violant la noia i que ella mateixa es va dirigir al lloc dels fets, encara que no va saber concretar exactament on era. Allà, va relatar, la víctima li va assegurar que estava bé i anava vestida. Va negar haver vist cap pistola a la festa.



Els missatges de WhatsApp

En la sessió d'ahir, l'agent dels Mossos d'Esquadra que va dirigir la investigació dels fets va parlar dels missatges de WhatsApp intervinguts als acusats i que apuntalen la versió de la menor. A la seva millor amiga li va escriure: «Tu creus que si vaig bé m'ho faig amb set o vuit? Em van drogar».

Si en un missatge la mateixa menor deia que devia estar drogada en un altre es feien paleses les seves pors: «Com Bryan s'assabenti que dic noms em mata».

Al telèfon del mateix Bryan Andrés M. C. se li van trobar missatges que va escriure a través de la mateixa aplicació de missatgeria instantània a la menor en els quals li retreia que hagués mantingut relacions sexuals amb «tots» els de la festa.

A aquest acusat, segons els Mossos d'Esquadra, també se li van intervenir dos missatges en els quals confessava haver tingut un contacte sexual amb la víctima mentre ella «es queixava» i es jactava del que hauria succeït: «Ens ho vam passar bé», va escriure.

Tot i que inicialment el judici s'havia d'acabar ahir amb la declaració dels testimonis que quedaven pendents i les conclusions de les parts, la inclusió de les proves d'ADN n'han retardat el final. Això és degut al fet que els dos mossos d'esquadra que van fer l'informe estiguin de vacances i no poguessin ser presents en la sessió d'ahir.

Ara, la data prevista pel tribunal perquè es reprengui el judici és el 16 de setembre. Aquest dia és el que s'hauria d'abordar l'informe d'ADN que va permetre que tres dels quatre acusats que es trobaven en presó preventiva poguessin sortir en llibertat després d'11 mesos.

En canvi, Daniel David R. L., que inicialment no es va sotmetre a la prova però que hi va accedir en veure que donava negatiu per a la resta de nois, va estar en presó preventiva durant uns 20 mesos. En el seu cas, però, una de les restes de fluids sexuals trobats als pantalons de la víctima sí que va donar positiu.