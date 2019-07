Robatoris, incidents i una conflictivitat a l'edifici que ve de lluny

Una veïna ha tingut dos robatoris en els darrers tres mesos i molts asseguren que no poden dormir bé amb els aldarulls que hi ha darrerament, però l'Associació de Veïns fa un any i mig que alerta de la greu problemàtica del carrer de l'Aiguader, i dels ocupes problemàtics que hi viuen. Dos dies abans que tingués lloc la violació, els representants veïnals es queixaven a aquest diari que han mantingut múltiples converses amb membres de l'Ajuntament, «que saben què passa al barri», segons la presidenta de l'entitat del barri, Carme Carrió.

A part del pis que acull il·legalment el grup de joves, hi ha altres blocs on hi ha ocupes que també creen un malestar important. Al número 5, per exemple, els responsables de l'entitat diuen que hi viu un individu que dorm als baixos envoltat de deixalles i porqueria que s'hi va acumulant. També lamenten que la runa al voltant de l'edifici on va tenir lloc l'agressió sexual encara no s'hagi retirat, malgrat haver-ho demanat en diverses ocasions.



Prop de 80 rates «caçades»

Els representants veïnals també parlen d'una nombrosa població de rates atretes per la brutícia. Diuen que en els darrers sis mesos n'han «caçat» prop de 80. Tot i que els problemes han crescut en el darrer any i mig, des de l'ocupació del tercer pis del número 17, els veïns ja van demanaven en aquest mateix diari el 2016 més atenció per part de l'Ajuntament per evitar la degradació general del carrer de l'Aiguader. De fet, l'octubre d'aquell any hi va haver un episodi de tensió i protestes a les Escodines per l'actitud incívica continuada d'alguns veïns. És al cor del barri, parteix de les Escodines –que dona nom al barri– i va a parar al Sant Bartomeu. S'hi concentren veïns de sempre i els qui han anat a parar pels pisos abandonats.