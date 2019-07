Un habitatge que és ple de runa i brutícia i és propietat d'un particular

arxiu particular

Interior de l'habitatge abans d'aquesta última ocupació arxiu particular

L'habitatge on va tenir lloc la presumpta violació està situat al tercer pis del número 17 del car-rer Aiguader de Manresa. Aquest pis, segons ha pogut saber Regió7, és propietat d'un particular, a diferència de molts dels habitatges que també hi ha a la zona i que estan ocupats, que són propietat de bancs o fons d'inversió.

Altres veïns d'aquest bloc, també okupes, van explicar que des de l'arribada d'aquests joves a l'habitatge en qüestió s'hi havien organitzat diverses festes amb música a un volum molt alt que molestava els veïns.

A més, l'entorn de l'habitatge era ple d'escombraries i fins i tot de runa.

De fet, la brutícia i restes de runa i de deixalles ja hi eren abans que hi arribessin aquests okupes, tal com es pot observar en la imatge adjunta, que va ser feta abans de la seva arribada. A l'exterior del bloc ocupat també s'acumula brutícia i altres deixalles que generen problemes de salubritat.