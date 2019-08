La Policia Local de Berga denuncia dos joves per delictes contra la seguretat viària

La Policia Local ha obert diligències penals a dues persones per dos casos relacionats amb la seguretat viària. En el primer cas, es tracta d'un jove veí de Berga que conduïa un vehicle sense haver obtingut el permís de conducció ni disposar de l'assegurança corresponent. Els fets van succeir el diumenge, 11 d'agost, al voltant de ? d'11 de la nit quan els agents van rebre un avís alertant que s'havia produït un accident de trànsit a la Plaça de Gernika. En arribar al lloc dels fets, els agents van observar que un cotxe havia xocat contra un fanal situat a la cruïlla entre la Plaça de Gernika i el Passeig Vila de Casserres. Tot seguit, la Policia Local va activar els serveis d'emergències per atendre les quatre persones que viatjaven a l'interior del vehicle, les quals, van rebutjar l'assistència.

Posteriorment, els agents van iniciar la tramitació de la documentació relativa a l'accident de trànsit i van detectar que el vehicle no disposava d'assegurança i que el conductor no tenia el permís de conducció. Seguidament, els agents van procedir a l'obertura de diligències penals per un presumpte delicte contra la seguretat viària. A més, també es va tramitar una denúncia administrativa pel fet de circular sense assegurança i el vehicle va ser immobilitzat i traslladat al dipòsit municipal. Els agents van realitzar al jove les proves per a la detecció del consum d'alcohol i drogues, les quals, van donar un resultat negatiu.



Un conductor es nega a realitzar la prova d'alcoholèmia



En el segon cas, els Mossos d'Esquadra van observar un vehicle que circulava de forma anormal dins del nucli urbà i van remetre l'avís a la Policia Local. Els agents van aturar el conductor que mostrava símptomes de circular sota els efectes de l'alcohol. La persona va negar-se en repetides ocasions a efectuar correctament el test d'alcoholèmia. Seguidament, els agents de policia local van informar el conductor de les conseqüències legals que comporta negar-se a realitzar el control de drogues o alcohol entre les que s'inclouen la retirada del carnet durant 3 mesos i, depenent del cas, també es poden sumar penes de presó de 6 a 12 mesos i la prohibició de conduir vehicles a motor d'1 a 4 anys.

Davant la negativa a realitzar la prova d'alcoholèmia, els agents van obrir diligències penals per la comissió d'un presumpte delicte contra la seguretat viària i també van tramitar una sanció administrativa per no disposar de l'assegurança obligatòria del vehicle. Tot seguit, es va procedir a la immobilització del cotxe per a traslladar-lo al dipòsit municipal.

En tots dos casos, les persones denunciades hauran de comparèixer davant del Jutjat d'Instrucció de Berga.