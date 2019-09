Un jutge considera peatona una atropellada en creuar un pas zebra amb un vehicle de minusvàlids

El Jutjat de Primera Instància i Instrucció de la Seu d'Urgell ha condemnat una asseguradora a indemnitzar amb 20.552 euros una dona que va ser atropellada per una moto quan conduïa un vehicle per a minusvàlids per un pas zebra, ja que atribueix a la dona la condició de peatona, a pesar que la Policia Local inicialment la va considerar culpable de l'accident per passar de manera imprudent.

En la sentència, a la qual ha tingut accés Europa Press, el jutge argumenta que els vehicles que incorporen petits motors per a la mobilitat de minusvàlids -o persones amb causa justificada- han de ser considerats amb caràcter general "vianants".

L'advocat Álvaro Machado, del despatx Vosseler Advocats -que representa la víctima de l'atropellament-, ha explicat que la sentència estableix que "la culpa recau de manera íntegra sobre el conductor de la motocicleta per l'errònia valoració efectuada en el moment de l'accident" en considerar que la conductora del vehicle per a minusvàlids no anava a creuar.

Machado ha afegit que, davant la proliferació de vehicles de mobilitat personal (VMP) com patinets elèctrics, la controvèrsia esgrimida per l'asseguradora era "sobre si aquest tipus d'usuaris han de ser considerats vianants, si es necessita llicència per conduir-los i si tenen prioritat de pas sobre altres vehicles com és en aquest cas una motocicleta que circulava per la via principal".

En l'accident, que es va produir el 27 de setembre del 2017 a l'avinguda Guillem Graell, la dona va sofrir ferides que van requerir intervenció quirúrgica i va reclamar 20.000 euros per lesions i 5.000 per despeses sanitàries.

L'asseguradora demandada només va admetre parcialment la responsabilitat en entendre que era culpa de la conductora del vehicle per a minusvàlids per anar circulant a una velocitat superior a la d'un vianant i que va ser ella qui va envestir la motocicleta al pas zebra.

L'asseguradora al·legava que la dona conduïa sense llicència per a aquest tipus de vehicles i que no es pot assimilar un vianant sense que pugui fer ús de les voreres, segons la normativa de la Direcció general de trànsit (DGT).