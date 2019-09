El Govern demana presó per protestar durant el trasllat dels polítics des de Lledoners

La Generalitat demana penes de presó per a nou persones que van participar en les protestes a la C-55 durant el trasllat del polítics presos de Lledoners a Madrid, segons va informar aquest dimecres el diari digital El Món. El cas segueix en fase d'instrucció i segons explica El Món, el Govern no té cap marge d'actuació legal, ja que per obligació s'ha de personar en els casos en els que es veuen obstruïdes les actuacions dels seus funcionaris.

Els fets van tenir lloc el passat dia 1 de febrer a primera hora del matí, quan els polítics tancats a la presó bagenca havien de sortir cap a Madrid per afrontar el judici al Tribunal Suprem. A petició dels CDR, desenes de persones es van concentrar per protestar pel trasllat i dificultar la seva sortida de Lledoners. A les portes del centre penitenciari hi havia una concentració, però, segons el relat de El Món els nou acusats no hi van poder arribar ja que van trobar una barricada a la carretera C-55 i es van quedar bloquejats.

Arran de les protestes d'aquell matí, els Mossos d'Esquadra van tallar completament la via i van identificar els acusats. Mesos més tard, nou d'aquests activistes han rebut les acusacions de la Fiscalia i del Govern, que els volen aplicar diferents delictes: robatori amb força, lesions, risc greu per a la circulació, atemptat contra l'autoritat i desordres públics.

El que més ha sorprès és que, a més de la Fiscalia, el Departament d'Interior també s'ha personat com acusació particular i fins i tot demana una pena més dura. Entre tots els delictes, les penes podrien superar els 12 anys de presó.