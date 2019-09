Jutgen un veí de Castellbell que tenia sis gossos en unes condicions pèssimes

Un veí de Castellbell i el Vilar s'enfronta a una pena d'un any de presó per tenir abandonats diversos animals a la seva mateixa propietat. Segons la fiscalia, l'home tenia diversos gossos en pèssimes condicions. Gairebé tots estaven infectats per paparres i tenien molt pocs d'aliments o gens.

En concret, segons l'escrit d'acusació, un dels gossos, un husky, estava lligat a una escala amb una cadena d'un metre, envoltat de bombones de butà i residus diversos, sense marge per moure's i tampoc tenia ni aigua ni menjar. El segon dels animals, un encreuament de races potencialment perilloses, estava ple de paparres i lligat amb un cable d'un metre i mig, envoltat de ferros, deixalles i pinso escampat per ter-ra i envoltat d'excrements. El tercer animal era una gossa embarassada i amb les orelles tallades que estava a l'interior d'un galliner del qual no tenia possibilitats de sortir i estava també plena de paparres i amb el pèl i la pell en molt mal estat. També hi van trobar tres gossos més lligats amb cadenes mot curtes, un d'ells a un arbre, també plens de paparres i amb molt poca aigua i pocs aliments, o gens, i també envoltats d'escombraries i defecacions.

L'escrit de la fiscalia també destaca que els animals estaven lligats amb cadenes molt curtes sense mecanisme per evitar que s'emboliquessin. De tots aquests gossos, els tres que es trobaven en un estat més lamentable van ser traslladats a un centre veterinari perquè els tractessin les lesions que presentaven.

D'altra banda, al recinte s'hi van trobar diverses gallines mortes i en una caixa de fruita també hi havia els ossos i la pell dels cadàvers de dos gossos que no van poder ser identificats perquè no tenien xip. El judici se celebrarà dilluns a Manresa. La fiscalia demana un any de presó i tres anys d'inhabilitació per a l'exercici de qualsevol professió, ofici o comerç que tingui relació amb els animals i també que se l'inhabiliti per a la tinença d'animals. D'altra banda, la fiscalia demana el sobreseïment de la causa contra un altre imputat, en aquest cas per encobriment del principal acusat.