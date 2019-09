S'incendiael motor d'un vehicle a les Bases de Manresa

El motor d'un vehicle es va incendiar, ahir tarda, al mig de la l'avinguda de les Bases de Manresa, a l'alçada del número 36.

Els Bombers es van desplaçar fins al lloc dels fets i, tot i que no es van originar flames, sí que van trobar que una part del motor s'estava cremant. El serveis d'emergències van rebre l'avís a les 18.29 h i les dues dotacions que es van desplaçar fins al lloc dels fets hi van treballar una mitja hora fins que van donar el foc per extingit, segons van informar fonts dels Bombers de la Generalitat.