Els pares de la Nadia només han de tornar 62.000 dels 400.000 euros estafats

Els pares de la Nadia, la nena de l'Alt Urgell amb una malaltia rara a qui els pares van utilitzar per lucrar-se dels fons aconseguits amb les campanyes que van crear per suposadament curar-la, hauran de tornar a 65 perjudicats un total de 62.284 euros, dels més de 400.000 en què es va avaluar l'estafa.

L'Audiència de Lleida ha emès una nova sentència en la qual s'especifica la quantitat concreta que Fernando Blanco i Margarita Garau han de pagar, dels 402.232,65 euros que la sentència anterior establia com a import total de l'estafa.

D'aquesta forma, la sala respon a la petició del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que el mes de maig passat va sol·licitar anul·lar la part de la sentència anterior que feia referència a les indemnitzacions «per manca de concreció».

Tal com es desprèn de la nova sentència, els pares de la Nadia hauran d'abonar els diners a totes aquelles persones que al seu moment van poder acreditar els ingressos que havien efectuat amb la finalitat de recaptar fons per a l'associació creada per curar la nena.

Entre els beneficiaris d'aquestes devolucions hi apareixen persones particulars, així com col·legis, grups de teatre i altres entitats que, al seu moment, van voler col·laborar amb la causa.

Blanco i Garau van ser condemnats a cinc i tres anys i mig de presó, respectivament, després que el tribunal considerés que eren autors d'un delicte continuat d'estafa agreujat.

Això no obstant, tots dos estan en llibertat en espera que es resolguin els recursos que han presentat els advocats en instàncies superiors.