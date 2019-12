Localitzen un cotxe submergit al riu Llobregat a Olesa, al costat de la C-55

Els Bombers han rebut l'avís aquest diumenge al matí que un cotxe havia caigut al riu Llobregat, a Olesa de Montserrat, al costat de la carretera C-55. Les fonts que han alertat de la troballa han vist el vehicle submergit al riu, però ningú ha estat testimoni de la caiguda, segons han explicat els Bombers a aquest diari. Des de minuts abans de les 9 del matí, diverses dotacions dels Bombers i dels Mossos rastregen la zona, també amb unitats subaquàtiques.

Segons les mateixes fonts, no s'ha localitzat ningú a l'interior del vehicle. S'ha rastrejat el perímetre del punt on hi ha el turisme submergit i també el primer tram del riu Llobregat, sense èxit. Primer s'ha fet una recerca ocular i s'ha activat l'helicòpter amb càmera tèrmica. Després, s'han anat sumant a la recerca els equips subaquàtics tant de Bombers com de Mossos, que treballen a hores d'ara al lloc dels fets per localitzar el conductor del vehicle accidentat.