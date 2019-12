Un incendi en una cuina del carrer Gaudí deixa una persona ferida lleu

Un incendi ha cremat parcialment una cuina al carrer Gaudí 2-12 de Manresa aquesta matinada, segons han informat els Bombers de la Generalitat. Com a conseqüència de l'incendi, una persona va haver de ser atesa per inhalació de fum.

El foc s'ha declarat a la mitjanit d'aquest dijous i els Bombers han aconseguit apagar les flames ràpidament, a les 12:15h el foc ja havia estat extingit i no es va propagar per la resta de l'immoble.

La cuina ha cremat parcialmentper causes que es desconeixen i el fum ha afectat tot el pis. Per aquest motiu el SEM ha atès una persona per inhalació de fum.

Quatre dotacions dels Bombers van actuar en el servei.