Incendi al magatzem d'una botiga d'electrodomèstics d'Igualada

Un incendi ha afectat dues estanteries del magatzem d'una botiga d'electrodomèstics d'Igualada. El foc s'ha originat cap a dos quarts d'una de la nit i un total de quatre dotacions dels bombers han treballat per extingir-lo, segons han informat fonts del mateix cos.

En l'incendi, en el qual no hi hagut danys personals, han cremat petits electrodomèstics que hi havia als dos prestatges afectats. El fum ha afectat a tot el local, i els bombers han ventilat tant el local com també l'escala del bloc on hi ha l'establiment.