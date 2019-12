Segona ordre de detenció contra un dels condemnats pel cas de la violació de la fàbrica Vinyes per no presentar-se

La fiscalia i acusació han demanat una ordre de recerca i captura contra un altre dels cinc condemnats per abús sexual a Manresa el 2016, després que tampoc hagi comparegut aquest dimarts a l'Audiència de Barcelona. A més, han demanat l'ingrés a presó per un altre dels condemnats, després de ja fer-ho pels altres dos condemnats que sí que van comparèixer la setmana passada davant del tribunal.

L'Audiència hauria de resoldre properament les dues peticions de recerca i captura, i ha citat els altres tres condemnats a mitjans de gener per comunicar-los, tots alhora, si ingressen a presó o els mantenen en llibertat mentre la sentència no sigui ferma.

La secció 22 de l'Audiència ha celebrat una vista per a resoldre la situació personal per a un condemnat, ja que la setmana passada el seu advocat no hi podia assistir. Les acusacions han demanat el seu ingrés a presó a causa de l'elevat risc de fuga, ja que la pena és superior als deu anys de presó. La setmana passada van comparèixer dos dels quatre altres acusats, per qui també es va demanar presó. Per un dels no compareixents, el seu advocat en va excusar l'absència, i les acusacions van demanar una ordre de detenció. Pel cinquè condemnat, que tampoc s'ha presentat aquest dimarts, s'ha demanat ara la seva captura.

Se sospita que els dos fugats, cosins i d'origen cubà, podrien haver fugit del país, i de moment no s'ha fet públic des de quin dia no han comparegut al jutjat a signar.

Les dues vistes s'han celebrat perquè la fiscalia vol que els cinc condemnats per abús sexual a una menor a Manresa el 2016 ingressin immediatament a presó per complir la pena imposada d'entre 10 i 12 anys de presó. Tots ells van ser condemnats per abús sexual i no per agressió, tal i com demanaven les acusacions.

L'advocat del condemnat que ha comparegut, David Maraver, creu que la fugida de dos dels condemnats pot perjudicar la resta, però demana que no s'apliqui la presó al seu client perquè la sentència encara no és ferma, la pena és menor a la sol·licitada inicialment i ell sí que ha comparegut sempre que se l'ha citat.