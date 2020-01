S'enfronta a 25 mesos de presó per cobrar 800 euros per un producte que no va vendre

La fiscalia demana una pena de dos anys i un mes de presó per a P. R. F., acusat d'un presumpte delicte d'estafa que està previst que es jutgi demà a Manresa.

Segons el relat de fiscalia, l'acusat va oferir, a través d'un anunci a la pàgina web Milanuncios.com, un collar per a gossos que incorporava un dispositiu GPS. Segons consta en l'escrit d'acusació de la fiscalia, la víctima va contactar amb l'acusat per via telefònica i aquest li va facilitar el seu DNI i el compte bancari al qual havia de fer l'ingrés, i li va assegurar que un cop feta la transferència li enviaria el collar.

Segons explica el fiscal, un cop l'acusat va rebre els diners, «guiat per un ànim d'enriquiment il·lícit i sense intenció de complir la seva part en el negoci, un cop rebuda la quantitat acordada no va enviar el producte, i es va limitar a dir que desconeixia l'esmentat acord».

Per aquests fets, el ministeri públic acusa el processat d'un delicte d'estafa, pel qual demana una pena de dos anys i un mes de presó, a més de la inhabilitació especial per al dret de sufragi passiu durant el temps de la condemna, i també a fer-se càrrec dels costos processals.

El fiscal també reclama que l'acusat indemnitzi la víctima amb els 800 euros de la presumpta estafa.