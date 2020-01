Demanen quatre anys de presó per a un manresà enxampat quan portava droga

La fiscalia demana quatre anys de presó i 600 euros de multa per a un manresà, J. M. F. C., que va ser enxampat a Martorell quan portava a sobre diverses quantitats de diferents drogues. Se l'acusa d'un presumpte delicte contra la salut pública en la modalitat de substàncies que causen un greu dany a la salut.

El judici és previst que se celebri el proper 16 de gener a l'Audiència de Barcelona. Els fets es remunten al 15 de febrer del 2013, quan cap a 3/4 de 9 del vespre, l'acusat era a la via pública davant de l'estació de la Renfe de Martorell, quan, junt amb uns amics, va intentar eludir la presència policial. Aleshores, els agents el van identificar i se li va trobar droga en diferents bosses de plàstic. En concret, a la primera bossa hi havia cinc paperines de color blanc amb una substància que va resultar ser amfetamina i que pesava un total de 3,5 grams. A la segona bossa hi havia set embolcalls que contenien una substància groguenca en forma de pedres que va resultar ser MDMA, amb un pes net de 2,28 grams i amb una riquesa del 75%.

Segons la fiscalia, la intenció de l'acusat era vendre aquestes substàncies a tercers. El seu valor en el mercat negre hauria estat de 196,6 euros.