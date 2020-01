Un foc afecta quatre vehicles a Igualada

Un incendi ha afectat quatre vehicles al passatge Joan Serra d'Igualada. Segons han explicat fonts dels bombers de la Generalitat, el foc ha afectat principalment a dos vehicles, un BMW i Toyota, encara que també s'ha vist afectat parcialment la part lateral dreta d'un Clio i també un camió que hi havia aparcat a les proximitats. En les tasques d'extinció hi han treballat dos vehicles de bombers i no hi ha hagut danys personals.