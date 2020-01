Quatre detinguts per un robatori amb força a Manresa

La Policia Local de Manresa ha detingut aquesta passada matinada quatre homes de 33, 24, 23 i 19 anys d'edat, tots veïns de la ciutat, per un presumpte delicte de robatori amb força.

Segons han explicat fonts dels cos policial, els fets han tingut lloc cap a les quatre de la matinada d'aquest dilluns quan han rebut una trucada d'un veí de la Sagrada Família que estava veient com quatre individus intentaven forçar la porta d'un immoble.

Diverses patrulles s'han presentat al lloc dels fets on han pogut apreciar dues portes forçades i moviments a l'interior d'un vehicle que estava estaciona allà mateix. Al revisar el vehicle hi han localitzat tres individus que intentaven amagar-se i a més a més portaven tot d'eines habitualment emprades per forçar portes.



Un home amagat sota el cotxe

També hi havia un home amagat sota del cotxe, que portava una pota de cabra, eina també utilitzada habitualment per cometre robatoris. Els agents a més, han comprovat que les marques que hi havia a la porta coincidien amb la pota de cabra, motiu pel qual han estat detinguts i imputats per un presumpte delicte de robatori amb força.