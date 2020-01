L'aiguat deixa un paisatge impracticable i ple de fang a Sallent i Castellbell

A bona part del Bages l'aiguat de dijous ha convertit l'entorn del Llobregat en un terreny totalment fangós en què gairebé no es pot ni caminar. Accedir-hi significava ahir moure's amb dificultat i embrutar-se els pantalons. A Sallent i Castellbell, els dos municipis més afectats pel desbordament del riu a la Catalunya Central, els horts i senders que hi havia a la llera pràcticament han desaparegut, i les tanques encara barraven el pas dels cotxes, i intentaven dissuadir-ne els curiosos, en els accessos a la zona fluvial.

Poca gent hi havia ahir al migdia, que a més plovisquejava, als entorns del Llobregat, que baixava amb molta força, en aquests dos municipis. Només els hortolans més afectats per la crescuda del riu hi van anar a veure si podien recuperar o arreglar l'espai on planten les seves hortalisses, però l'aigua va fer estralls i era totalment impossible. S'hi resignaven. «Haurem d'esperar a veure si d'aquí a un mes o dos podem recuperar l'hort, però ara ho he perdut tot», explicava ahir al migdia, Miguel Samos, un veí de Sallent de 70 anys que tenia dos horts a prop del riu.

Les pèrdues no són molt importants per als qui s'entretenen a plantar hortalisses. Però al Traval de Sallent, on hi ha centenars de parcel·les petites de 300 propietaris, la majoria ja grans, alguns es lamentaven que hauran d'esperar moltes setmanes a tornar-hi. Molts tenen una barraca on guardar les eines o animals. «Jo tenia 13 gallines grans i 16 de petites. Se m'han mort totes per culpa de l'aiguat. He vingut per arreglar una mica aquest desordre, però està tot ple de fang i és impossible», es lamentava un altre hortolà de Sallent que no vol dir el seu nom, mentre treia el mòbil per mostrar amb fotografies que les gallines, efectivament, són mortes. Pel Traval també es passejava ahir Inocencio Blasco, que hi té un hort que li cuiden perquè ell, que ja és gran, no se'n pot fer càrrec. «Hi he vingut amb la meva filla per veure com està, però hi ha fang pertot arreu. Ha estat una riuada important, però la crescuda del riu de l'any 1982 va ser encara més gran. Llavors ens van donar una indemnització, ara veurem si ens en donen», recordava.



Restriccions d'accés

Les tanques barraven el pas. A Sallent, als horts del Traval, al carrer que hi ha al marge del Llobregat –i on hi ha garatges de veïns–, no s'hi podia passar amb el cotxe. Tampoc estava permès estacionar al pont de la Concòrdia.

A l'antiga colònia de la Bauma, a Castellbell i el Vilar, els accessos també estaven barrats i al camp de futbol només les porteries brutes de fang eren testimonis silenciosos que a principi de setmana encara hi havia qui jugava a futbol.

Els veïns parlaven, també, de la riuada. «Abans, la riera del poble que desemboca al Llobregat estava buida, però amb les pluges d'aquests dies torna a baixar aigua», destacava Fernando Ortiz, un veí de 56 anys.

L'Ajuntament ha dit que s'han de portar a terme moltes taques per recuperar accessos i els camins afectats per l'aigua, però ahir al migdia no s'hi veia moviment. Només una petita màquina excavadora que estava parada a prop d'una zona plena de fang evidenciava que els treballs acaben de començar.