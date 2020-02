La Policia Local de Sant Fruitós incorpora Genís Caparrós com a nou cap

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha incorporat el sergent Genís Caparrós com a nou cap de la Policia Local del municipi, segons ha informat aquest matí el consistori.

Caparrós arriba a Sant Fruitós de Bages després d'una llarga trajectòria als Mossos d'Esquadra. Ha format part del cos policial català durant 27 anys, dels quals 19 ha treballat com a sergent. Amb aquesta incorporació el cos guanya un efectiu i ara tindrà una plantilla de 16 persones per tal de vetllar per la seguretat del municipi. Així, ara el cos policial tindrà un sergent, tres caporals, onze agents i un vigilant.

Segons l'ajuntament, amb l'arribada d'un Sergent, el govern municipal espera fer un pas qualitatiu i de millora del servei important, comptant amb la gran professionalitat de la seva plantilla actual.

El fins ara cap del cos, el caporal Josep Maria Campdepadrós, segueix al cos, a qui se li vol agrair públicament els seus més de 3 anys que ha exercit de cap.