Dos ferits lleus en un accident de trànsit a la C-26, a Berga

Dues persones han patit ferides menys greus en un accident de trànsit que ha tingut lloc a la C-26, en el tram que connecta la capital comarcal i el polígon de la Valldan. Dos cotxes han xocat aquest dissabte a primera hora de la tarda a prop del túnel de la variant de Berga, en el punt quilomètric 144,6. Fins al lloc de la col·lisió han anat dues dotacions de Bombers, que han rebut l'avís a les 15.23 h, i dues unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que han atès els ferits i els han traslladat a l'Hospital Sant Bernabé.

Per altra banda, aquest dissabte s'ha registrat un segon accident a la mateixa C-26, a l'altura de Lladurs. Dos cotxes han col·lisionat en el punt quilomètric 98,5 i hi va treballar una dotació dels Bombers, que han rebut l'avís a les 18.45 h. Un dels ocupants estava atrapat al vehicle i els membres del cos d'emergències el van haver d'excarcerar aquest vespre. Fonts de Bombers encara no sabia quina és l'avaluació de l'equip sanitari del ferit, tot i que en principi no semblava greu.