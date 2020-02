Agredeix un home amb una ampolla, s'accidenta i quadruplica la taxa d'alcohol a Piera

Els Mossos i la policia de Piera van detenir el 7 de febrer un veí del Prat de Llobregat per presumptament agredir un home amb una ampolla de vidre. També se'l va denunciar per conduir begut i negar-se a fer la prova d'alcoholèmia. Els fets van passar al vespre quan els Mossos van rebre l'avís d'un accident a la B-224, on tres persones van resultar ferides. La quarta, el conductor, va resultar il·lesa i va multiplicar per quatre la taxa d'alcohol en el primer test i es va negar a fer el segon. Quan la Policia Local va anar al lloc, el van reconèixer com el presumpte autor d'una agressió, poc abans, la víctima de la qual va patir un tall a la cara fet amb una ampolla de vidre, i a qui van haver de fer diversos punts.