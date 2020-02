Jutgen tres mossos per lesionar un jove quan el reduïen a Manresa

L'Audiència de Barcelona jutjarà la setmana que ve tres mossos d'esquadra per un presumpte delicte de lesions durant la reducció d'un jove, veí de Navarcles, a Manresa. Segons consta en l'escrit de fiscalia al qual ha tingut accés Regió7, els fets van passar la matinada del 20 de juny del 2015, a la plaça Mil·lenari.

En el seu text, el ministeri públic explica que els agents dels Mossos d'Esquadra, «sense que consti la prèvia comissió de cap il·lícit penal que justifiqués una intervenció» sobre la víctima, «van procedir a reduir-lo davant la creença que aquest pogués estar implicat en algun acte d'apoderament d'efectes». Segons el fiscal, la reducció es va fer «amb un excés en l'exercici de la força» que va causar diverses lesions al jove, que en el moment dels fets tenia 18 anys.

Com a conseqüència de l'actuació policial el noi va patir diverses ferides, un hematoma i la fractura de l'escafoide dret. Arran d'aquestes lesions va requerir un tractament quirúrgic que va consistir en la cura tòpica de les ferides, analgèsia, fred local i repòs relatiu, així com també la immobilització del canell. A més a més, diu el fiscal, la víctima va patir una afectació del seus estats emocional i anímic, fet que va requerir tractament ansiolític. El jove també va patir un trastorn adaptatiu amb símptomes posttraumàtics.

Per tot això, el fiscal demana una multa de 15 euros diaris durant 12 mesos, que equival a 5.475 euros per a cadascun dels agents dels Mossos d'Esquadra, així com també una indemnització de forma conjunta i solidària de 9.200 euros per les lesions i 3.500 euros més per les seqüeles amb responsabilitat civil subsidiària del departament d'Interior.

D'altra banda, demana el sobreseïment de la causa per lesions que presumptament va cometre el jove contra un dels agents. El fiscal considera que la lesió que va patir el mosso «no va ser deguda a una actitud dolosa» d'ell ni a una «voluntat conscient de produir aquest resultat» sinó que es va produir quan intentava fugir del que ell creia que es tractava d'una agressió.