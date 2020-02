Un lladre amb antecedents s'enfronta a cinc anys de presó per robar a Manresa

Un lladre reincident, M. G., s'enfronta a cinc anys de presó com a presumpte autor d'un robatori en un habitatge al carrer Sobrerroca de Manresa. Segons consta en l'escrit de conclusions provisionals del Ministeri Fiscal, l'acusat ja té una sentència, dictada pel jutjat penal de Manresa el juny del 2017 per un robatori, que ja el condemnava a un any de presó.

El robatori pel qual ara serà jutjat va tenir lloc entre el 25 i 26 de gener de l'any passat, quan l'acusat presumptament va accedir a un habitatge del carrer Sobrerroca després de pujar fins a la teulada de l'edifici i després forçar una finestra d'alumini. Un cop a l'interior de l'immoble, segons el ministeri públic, es va apoderar de diferents objectes electrònics com una càmera fotogràfica i una tauleta, entre d'altres.

El judici està previst que se celebri dilluns de la setmana que ve als jutjats de Manresa.

El fiscal, en el seu escrit de conclusions provisionals, demana que es tingui en compte la sentència del 2017 i en una eventual sentència condemnatòria s'apliqui l'agreujant de reincidència. En total, l'acusació pública demana una condemna a cinc anys de presó per un delicte de robatori amb força en casa habitada, i que pagui els costos del procés judicial.