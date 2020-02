El 112 rep 1.000 trucades més des del Bages per seguretat el 2019

El 112 va rebre 9.224 trucades per temes de seguretat des del Bages el 2019. Una diferència de 1.012 trucades que suposa el 12% més que les ateses pel mateix motiu el 2018 segons dades del CAT112. Des del Bages el 2019 es van fer 28.182 trucades al 112, el 10% més que l'any anterior. La majoria, 9.750, van ser per assistència sanitària. Són unes 500 més que les rebudes el 2018 pel mateix motiu. 4.797 trucades van ser per trànsit (4.415 trucades el 2018); i per incendis es van atendre 1.249 trucades, el 50% més que el 2018.

Des de Manresa es van fer el 57,1% de totes les trucades del Bages al 112. El 2019 es van fer 16.108 trucades des de Manresa mentre que se'n van fer 14.770 l'any 2018; el 5,1% dels avisos es van originar a Sant Vicenç de Castellet (1.457); i des de Sant Fruitós 1.167 trucades enfront de les 981 el 2018.

Des del Berguedà, el 2019 es van fer 5.154 trucades 112, mentre que van ser 4.816 l'any 2018 (el 7% més). La majoria es van fer per demanar assistència sanitària: 1.933 (el 37,5%), mentre que l'any 2018 se'n van fer 1.677; 1.261 trucades (29,6%) per motius de trànsit el 2019, respecte les 1.427 de l'any 2018; 992 van ser per motius de seguretat (19,2%) mentre que se'n van fer 848 el 2018; i per incendis se'n van fer 334 (6,4%) davant les 176 trucades del 2018.

El 38,6% de les trucades al 112 al Berguedà l'any 2019 es van fer des de Berga (1.990, el 2019 i 1.707 trucades el 2018); 586 avisos es van rebre des de Puig-reig i 394 es van fer des de Gironella.

Un total de 2.329 trucades es van originar al Moianès, el 9,1% més que l'any anterior quan se'n va n fer 2.134. El 32,38% d'aquestes trucades van ser per motius de trànsit; el 27,4% dels avisos es van fer per demanar assistència sanitària (639); les trucades per motius de seguretat van significar el 21,9% (511 el 2019 i 426 el 2018); i per incendis es van fer 159 trucades el 2019 mentre que van ser 102 trucades el 2018.

Al Solsonès, les trucades al 112 també van créixer i les 1.248 trucades són el 10,3% més que l'any anterior . El 41,1% van ser per demanar assistència sanitària (514); mentre que el 29,1% dels avisos estaven relacionats amb trànsit (364); el 9,05% dels avisos van ser per motius de seguretat i per incendis es van fer 72 trucades.

Des de l'Anoia es van fer l'any 2019 19.132 trucades al 112, el 9,2% més que el 2018 (17.511 trucades). Més d'un terç, 6.413, es van fer per demanar assistència sanitària; 4.993 per motius de seguretat, 4.385 va ser per trànsit i per incendis se'n va rebre 1.292.