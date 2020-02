Mossos trasllada dilluns a Reus la sala de comandament de la regió central

A partir de dilluns de la setmana que ve, el 24 de febrer, els incidents policials de la regió central dels Mossos d'Esquadra es gestionaran des de la sala de comandament de l'edifici del 112 de Reus. Des d'ahir, aquest equipament ja atén les incidències de les regions de Ponent i Pirineu Occidental, a més de les del Camp del Tarragona i les Terres de l'Ebre.

La supressió de les sales de comandament de les diferents regions policials, entre elles la central, forma part de la integració de la policia catalana en un únic Centre de Comandament de la Prefectura amb subseus al 112 de Reus –des d'on es gestionarà tota la Catalunya no metropolitana quan a final d'aquest any incorpori la regió policial de Girona–, al Complex Central de Sabadell –per a les regions metropolitanes nord i sud– i a Barcelona ciutat.

En el cas de la Catalunya Central suposarà traslladar a 120 quilòmetres de Manresa el punt des d'on ara s'atenen les trucades i gestionen les patrulles del cos policial. Això significa que en alguns casos, com els de l'alt Berguedà o el Solsonès, les incidències es gestionaran des de fins a 200 quilòmetres de distància.

En el seu moment, els sindicats policials van criticar la decisió ja que consideren que els agents de les sales regionals tenen un major coneixement del territori, ja que molts d'ells hi viuen o, abans d'estar a la sala, hi han treballat al carrer. En el cas de la Catalunya Central són una quarantena d'efectius, entre agents i caporals, els que un cop es faci efectiu el tancament assumiran funcions de seguretat ciutadana.

El que dilluns que ve passarà amb la regió central, ja va passar ahir a dos quarts de tres de la tarda quan les sales regionals de comandament de Ponent i Pirineu Occidental van traspassar la gestió operativa a la sala de Reus, on des d'ahir mateix 56 efectius per torn atenen els incidents de quatre regions policials del país.

Segons el cos policial, els Mossos eren un dels pocs cossos policials que encara treballaven amb un sistema descentralitzat fruit del desplegament progressiu arreu del territori, primer amb sales de comandament a les comissaries i, després, a les seus de les regions policials. «És un procés de maduració natural», va valorar ahir el director general dels Mossos, Pere Ferrer, durant la visita a la sala de Reus. El nou model, va afegir el responsable del cos, esdevé un pas endavant en la gestió dels incidents policials que els permetrà guanyar en eficiència, millorar la coordinació i, a partir de les millores tecnològiques que també s'estan preparant, oferir «un millor servei a la ciutadania».

El cos ha fet un esforç en la formació i l'especialització dels agents destinats a les sales, i s'ha dotat d'eines de suport cartogràfic perquè «no hi hagi possibilitat que es cometi una errada per desconeixement a nivell de territori». El fet que des de Reus es gestionin els incidents d'altres demarcacions no ha de suposar cap disfunció, segons els Mossos.

El darrer mes la sala de Reus ha estat treballant de forma solapada amb els equips de Ponent i Pirineu Occidental per tal d'entrenar-se. A més, durant tota una setmana es mantindrà un solapament invers i, si bé els incidents ja s'estan rebent al Baix Camp, es disposa d'una sala preparada a les regions lleidatanes per si sorgís alguna necessitat.



Més eficiència, segons Mossos

El cos policial justifica el trasllat perquè considera que hi ha millores organitzatives i de gestió, i que la integració de les sales regionals permet especialitzar les sales de comandament en la gestió dels incidents i les emergències. «És un únic sistema de comandament amb una única visió de ter-ritori», va resumir Ferré. També afirma que l'evolució tecnològica permet avançar cap a sales més concentrades i d'un abast territorial més ampli i, alhora, optimitzar la gestió dels recursos humans. D'una banda, per l'estandardització de la càrrega de demanda en canals i operadors i, de l'altra, per les economies d'escala que suposen la unificació d'estructures de comandament i oficines de suport.

Segons la policia catalana, el model regional de sala presenta algunes ineficiències, com canals amb poca demanda i d'altres amb molta. Amb aquesta integració s'homogeneïtzarà la càrrega de demanda per canal i operador, s'unificarà i reforçarà l'estructura de caps de torn, caps de sala i comandament del centre, i es dimensionarà una oficina de suport única.