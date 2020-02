El nen ferit per un petard és operat per les lesions molt greus en una mà

El menor de vuit anys que dilluns a la tarda va resultar ferit a Palà de Torroella en l'explotar-li un petard en una mà, va ser intervingut ahir quirúrgicament per les lesions que va patir en aquesta mà, segons van explicar fonts coneixedores del cas.

L'infant va ser intervingut a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona, on havia estat traslladat el mateix dilluns després que l'explosió del petard li provoqués lesions molt greus a la mà i també ferides a la cara. Tot i la gravetat de les ferides, no es tem per la seva vida.

A part d'aquest menor, el petard també va provocar ferides a un altre nen de set anys. En aquest cas, l'infant va patir ferides a la cara i va ser atès a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa, on li van haver de fer diversos punts, encara que ahir ja tenia l'alta. Els dos menors eren veïns i estaven jugant al carrer quan va passar l'accident.

L'explosió del petard va tenir lloc dilluns cap a dos quarts de sis de la tarda al carrer de la Verge del Roser de Palà de Torroella. Segons han explicat fonts properes al cas, una primera versió apunta que els menors estaven jugant a pilota al carrer quan aquesta va anar a parar en un solar que hi ha en un costat del carrer i que està protegit per una tanca de més de dos metres d'altura.

Els nens van entrar-hi a buscar la pilota i en aquest solar, on actualment s'acumulen pedres i vegetació, és on haurien trobat el petard.

A continuació haurien pujat a casa d'un d'ells a buscar un encenedor, i just quan haurien sortit al carrer és quan haurien encès el petard que va acabar explotant a la mà del nen de vuit anys que ara està ingressat a l'Hospital de la Vall d'Hebron. L'explosió li va provocar importants ferides a la mà, per les quals ahir va ser intervingut, i també a la cara.

Aquest infant va ser evacuat amb l'helicòpter medicalitzat del SEM fins a l'hospital barceloní, mentre que l'altre nen va ser traslladat amb una ambulància a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa.

Fonts dels Mossos d'Esquadra van explicar que han obert diligències per aclarir les circumstàncies dels fets.