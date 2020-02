Ferit lleu en caure amb el cotxe a la via del tren a Castellbell

Un jove de 18 anys va resultar ferit diumenge al vespre en estimbar-se amb el cotxe i caure a la via del tren, a Castellbell i el Vilar, segons van informar fonts dels Bombers. El conductor, malgrat l'aparatositat de l'accident, va resultar amb ferides lleus, segons els Bombers, i va ser traslladat a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa. Era l'únic ocupant del vehicle. El turisme amb què circulava per la carretera BV-1212, que uneix Castellbell amb Vacarisses, va sortir de la via al quilòmetre 3,5 per causes que es desconeixen i va acabar caient a tocar de la via del tren.