S'enfronten a dos anys de presó per robar i destrossar la casa que havien llogat a Marganell

La fiscalia demana dos anys de presó per a J. S. L i L. M. C., als quals acusa d'haver destrossat i robat electrodomèstics i mobiliari d'un habitatge que havien llogat a Marganell. Els danys estan valorats en 1.878,6 euros i el mobiliari i electrodomèstics ho estan en 8.180 euros, segons l'escrit de conclusions provisionals de la fiscalia. Segons aquest escrit, els acusats van llogar l'habitatge l'1 d'abril del 2015 i el van abandonar, per ordre judicial, el 10 de maig del 2016. Per aquests fets, el fiscal demana dos anys de presó i una multa de 5.400 euros per a cada acusat, així com també una indemnització de 8180 euros al propietari de l'habitatge pel valor dels objectes robats i la quantitat que es determini pels danys causats. El judici està assenyalat per a avui al jutjat penal 3 de Manresa.