Un home de 47 anys, primer cas de coronavirus a Manresa

Un home de 47 anys és el primer manresà afectat per coronavirus, malaltia que va contraure en estar en contacte amb un altre cas positiu per Covid-19 de València. Segons ha pogut saber Regió7, el malalt va trucar al 061 seguint les recomanacions de la Generalitat i es van activar els protocols marcats pel Departament de Salut. Va ser atès al domicili, on continua, i presenta símptomes lleus.

El del bagenc és un dels sis nous casos a Catalunya que Salut ha fet públics aquest dimecres. Els altres són una dona de 23 anys de Barcelona i que va anar de vacances a Milà; una dona de 53 anys i un home de 52 anys, tots dos de Girona, que són contactes de casos confirmats prèviament de la Covid-19; un home de 39 anys que viu a Barcelona, que va viatjar a Bèrgam i Milà; i un home de 40 anys, de Barcelona, i que va viatjar a Milà. A alguns d'aquests pacients, com el cas del manresà, ja se'ls està fent atenció assistencial d'hospitalització domiciliària.

La consellera de Salut, Alba Vergés, en una intervenció al Parlament, ha reiterat un missatge de confiança en el sistema de salut de Catalunya i en els seus professionals, "que ho estan donant tot" amb una situació de complicació afegida com és la del coronavirus. "Volem protegir les persones que ens han de cuidar i per això tenim especial cura amb els professionals sanitaris, amb mesures específiques orientades", ha reblat.

Vergés ha afegit que Salut està intensificant la informació sobre el coronavirus SARS-CoV-2 perquè aquesta arribi a tota la ciutadania, especialment la informació que té relació amb la cura de les persones més vulnerables. I ha volgut posar l'èmfasi en el fet que el Govern en la seva totalitat s'ha reunit per assegurar que tots i cadascun dels seus membres disposin de "tota la informació i puguin ser-ne transmissors en les seves respectives responsabilitats", per resoldre dubtes i inquietuds".

La consellera Vergés ha finalitzat dient que, des de l'inici de l'epidèmia, "Catalunya ha activat 625 casos, dels quals s'han confirmat fins ara 18, tots d'ells lleus. A més, hi ha més de 410 contactes identificats, aïllats i en seguiment".