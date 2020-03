Detingut un manresà que portava material per fer un cultiu de marihuana, a Aragó

La Guàrdia Civil va detenir un manresà de 56 anys quan portava material per muntar un cultiu de marihuana. La detenció es va fer dilluns al matí a la carretera N-II, al terme de Bujaraloz, a l'Aragó.

Segons ha explicat l'institut armat, els agents van veure un vehicle amb clars indicis de portar excés de càrrega, de manera que el van aturar per identificar-lo. Un cop aturat, van percebre una forta olor de marihuana i a l'interior del vehicle hi van trobar làmpades halògenes, extractors d'aire i material divers per conrear marihuana. També van intervenir 208 plantes de cànnabis en la primera fase de creixement. Al vehicle també hi havia una defensa metàl·lica, tres navalles i nou porros.

D'altra banda, els Mossos d'Esquadra van arrestar dimecres un altre manresà de 38 anys per presumpte delicte contra la salut pública. Va ser enxampat amb 42 grams de cocaïna en un control a l'eix Transversal, al terme de Bartomeu del Grau, després de ser aturat perquè estava manipulant el telèfon mòbil. Els Mossos van escorcollar-lo i van localitzar, en una butxaca de la jaqueta, la droga, que tindria un valor d'uns 2.870 euros al mercat negre.