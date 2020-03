Reclamen als excursionistes que extremin la precaució i portin grampons al Pedraforca

El nombre de rescats al Pedraforca, un dels cims més freqüentats de Catalunya, es manté estable i, de moment, no ha disminuït malgrat que s'han pres mesures per reduir els accidents. En aquest sentit, s'han instal·lat dos cartells a l'inici dels camins del refugi al coll del Verdet i a la tartera on es recorda la necessitat de portar grampons i piolet, ja que hi ha gel i neu en moltes zones. Segons els Bombers, hi ha dos tipus de rescats: "el de la gent preparada que malauradament té un accident, i l'ocasional". Sobre aquest darrer col·lectiu és on cal incidir més. En una reunió amb tots els agents implicats, s'ha decidit incrementar les accions comunicatives i de divulgació per tal d'arribar a l'excursionista poc especialitzat.

Aquesta setmana s'ha celebrat una reunió entre Bombers, representants de l'Ajuntament de Saldes, membres del Parc Natural del Cadí-Moixeró, i de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC).

Durant la reunió es van valorar també quines accions i iniciatives es poden dur a terme per poder arribar a disminuir el nombre de rescats, tot augmentant la seguretat i la prevenció dels visitants del Parc Natural.

Totes les organitzacions integrants del Grup de Treball insisteixen en les recomanacions que qualsevol persona que vagi a la muntanya ha de tenir en compte: consultar la previsió meteorològica, consultar el butlletí de perill d'allaus, equipar-se correctament amb roba i material de muntanya, tenir el mòbil carregat, portar menjar i aigua, i no sortir dels camins senyalitzats. En cas d'accident, cal trucar al telèfon d'emergència 112.

Finalment, es va decidir continuar amb la comunicació dels missatges de seguretat i autoprotecció com un dels eixos importants del Grup de Treball, prenent especial importància les accions informatives i preventives que incideixin en una millor capacitat tècnica i física dels excursionistes. Per tal d'actualitzar-la, es revisarà la informació de la pàgina web en l'apartat del programa de seguretat al Pedraforca.

Els assistents a la reunió van treballar també en altres temes com la revisió de nous espais, o la col—laboració amb la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) en l'àmbit dels refugis i de la formació als seus guardes en l'àmbit de la seguretat.