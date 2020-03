Desarticulen un grup de lladres a domicilis que havia actuat a Navàs

Els Mossos d'Esquadra han desarticulat un grup criminal que hauria comès 10 robatoris en domicilis de Catalunya, que, entre altres punts, havia entrat en una casa de Navàs. Els quatre detinguts, ara tres són a la presó, entraven als habitatges després de trencar portes o finestres de cases de zones aïllades. Actuaven al vespre i s'asseguraven que la casa estava buida i s'emportaven diners, joies i dispositius electrònics. Per desplaçar-se usaven documentació falsa per posar vehicles a nom de tercers a través d'una gestoria i així no se'ls podia relacionar amb els fets. Venien els objectes robats en establiments especialitzats en la compravenda d'or i joies, i a receptadors perquè els introduïssin al mercat il·lícit. Les detencions van ser el 26 de febrer.

Els Mossos van fer dues entrades a domicilis de Barcelona, on es van intervenir joies, diners en metàl·lic, guants, mocadors i bufs. En paral·lel, es va fer una inspecció d'un local on el líder de la banda i la seva parella venien objectes robats. Els agents van recuperar dos anells, tres jocs d'arracades, quatre cadenes d'or i una polsera.