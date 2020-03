El secretari plega per les irregularitats urbanístiques que s'arrosseguen de l'antic govern

Moià ha estrenat secretària municipal aquesta setmana després que el secretari anterior, Joan Manso, plegués per la falta d'un POUM, fet que s'arrossega des de final del darrer mandat de l'antiga Convergència. El nomenament es va fer el novembre i hi va renunciar al desembre. Segons la publicació local La Tosca, després de la comissió informativa de desembre, Manso va anunciar que plegava. Va dir que «sense POUM, sense un inventari de béns i sense tenir recepcionats els polígons, ja que no es poden signar llicències». Ahir, Regió7 va intentar contactar, sense èxit, amb l'alcalde, Dionís Guiteras. D'altra banda, Maria Tarter, de Junts per Moià, ho atribuïa a una decisió personal del secretari, que fins llavors mai havia exercit com a tal, i recordava que quan va prendre possessió ja havia dit que, segons la situació que es trobés, al cap d'un mes hi renunciaria.