Detingut a Piera per cultivar 2.609 plantes de marihuana

Els Mossos d'Esquadra i la Policia Local de Piera han detingut un home per cultivar 2.609 plantes de marihuana en una casa de la població.

La detenció es va portar a terme el passat 5 de març i l'arrestat és un home de 24 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Barcelona, i se'l va acusar de ser el presumpte autor d'un delicte contra la salut pública.

Els fets van iniciar-se el mateix 5 de març, pels volts de les set de la tarda, durant un patrullatge preventiu de la Policia Local de Piera per la urbanització de Can Claramunt de Piera. Quan estaven en aquesta zona, els agents van localitzar un vehicle, amb un sol ocupant al seu interior i que tenia una actitud de vigilància davant d'una casa.

Davant la possibilitat que s'estigués comenten un delicte els agents de la Policia Local van fer diverses gestions i van esbrinar que l'home tenia una plantació de marihuana a l'interior de la casa. Davant d'aquests fets se'l va detenir com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública.

Posteriorment es va fer una entrada i perquisició a la casa on es van trobar un total de 2.609 plantes de marihuana en diferents estats de creixement. A l'habitatge també hi havia pantalles de llum, transformadors i divers material que s'utilitzava per tal d'afavorir el cultiu indoor d'aquestes plantes.

El detingut va quedar en llibertat després de declarar a comissaria amb l'obligatorietat de presentar-se davant del jutge quan el requereixi.