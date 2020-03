Màfies que compren Rivotril il·legalment posen els peus a la Catalunya Central

Les màfies que trafiquen amb el Rivotril, un potent tranquil·litzant, l'intenten adquirir entre altres llocs a les farmàcies de la Catalunya Central. Ahir, els jutjats de Manresa van acollir el judici a un home que va intentar comprar-ne amb receptes falses en una farmàcia de Berga (vegeu desglossat).

Els Mossos d'Esquadra i també diverses farmàcies asseguren que no és estrany trobar-se receptes falsificades per comprar aquest fàrmac. En una de Manresa, amb la condició de no dir-ne el nom, expliquen que davant d'aquest fàrmac i altres amb efectes similars extremen l'alerta i que sovint se'ls presenten persones que volen adquirir aquest fàrmac, fins i tot amb receptes d'altres comunitats autònomes. «Estan molt ben fetes i fem el possible per detectar-les», expliquen.

En algunes comunitats autònomes, com per exemple Múrcia, han arribat a l'extrem de prohibir la dispensació d'aquest fàrmac, que té un cost de 2,70 euros, sense finançament del sistema públic, si el pacient no presenta forçosament una recepta electrònica.

L'elevada demanda il·legal de Rivotril, que té el clonazepam com a principi actiu, s'explica perquè barrejat amb l'haixix es converteix en karkubi, que al Marroc es coneix com la droga dels pobres. La combinació provoca al·lucinacions, conductes psicopàtiques i afecta les capacitats cognitives de qui la consumeix, i arriba a multiplicar per quatre els efectes de l'haixix, o altres drogues amb què es barregi.

A banda del judici celebrat ahir a Manresa, també ahir, els Mossos d'Esquadra informaven de la detenció d'un veí de Blanes, el 6 de març, com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública, falsificació de document públic i estafa. A l'interior del seu vehicle hi van trobar quatre receptes falsificades, amb les quals hauria aconseguit uns 600 comprimits, ressenyades amb un tampó sanitari sostret a Olot el mes de novembre, i dues caixes d'aquest medicament.

A més a més, es va constatar que n'havia encarregat 14 caixes, amb 840 comprimits, pendents de recollir en una farmàcia de Pals, i ara treballen per esbrinar si el seu objectiu era destinar-lo a la producció de karkubi. L'arrestat va sortir en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició judicial.

El Rivotril és una fàrmac que terapèuticament s'utilitza com a tranquil·litzant i també per tractar atacs epilèctics, entre altres malalties que afecten el sistema nerviós. Aquest medicament s'ha d'utilitzar sempre sota supervisió mèdica i amb les dosis prescrites, ja que és altament addictiu.