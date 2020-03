Primer detingut i sancionat a Manresa per saltar-se l'ordre de confinament

Un home de 33 anys, veí de Manresa, és la primera persona multada per la Policia Local de Manresa per saltar-se l'ordre de confinament a causa de la pandèmia del coronavirus. L'home ha estat sancionat amb 600 euros per desobeir els agents quan li van ordenar que marxés cap a casa i va ser detingut, ahir a la nit, per intentar agredir-los, segons fonts policials.

Els fets van ocórrer ahir a quarts de dotze de la nit, quan una patrulla va observar com a la marquesina de la parada de bus de Sant Joan de Déu hi havia asseguda una persona. Els agents van acostar-se per comunicar-li que no hi havia servei de bus urbà a aquelles hores, i l'home va explicar que no esperava l'autobús.

Davant les preguntes dels agents i les indicacions sobre l'estat d'alarma, l'individu expressava que no havia de donar explicacions a ningú, «només a Déu». Els agents van insistir en la necessitat que marxés a casa, però l'home no els feia cas, i fins i tot va arribar a llançar-se al damunt d'un agent amb intenció d'agredir-lo, motiu pel qual va ser detingut.

Segons ha pogut saber Regió7, la Policia Local de Manresa ha avisat els darrers dies molts ciutadans per saltar-se l'ordre de confinament, alguns dels quals havien sortit al carrer a passejar, o s'havien assegut en un banc a passar l'estona, per exemple. Malgrat que la intenció dels agents és alertar i imposar el mínim de sancions possible, asseguren, en aquest cas s'hi van veure obligats per l'actitud desafinat i agressiva de l'home.