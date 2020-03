Un cotxe s'accidenta i bolca a la C-55, al seu pas per Manresa

Un cotxe ha patit una sortida de via i ha bolcat aquesta matinada a la C-55, al seu pas per Manresa. El conductor i únic ocupant ha pogut sortir pel seu propi peu del vehicle i ha estat atès per personal del SEM per ferides lleus. Posteriorment se l'ha traslladat a l'Hospital de Sant Joan de Déu per fer-li una revisió més completa. L'accident ha tingut lloc a les 4.10 h de la matinada al quilòmetre 34,7 de la via. Una dotació dels Bombers ha treballat mitja hora al lloc dels fets per netejar la calçada.