Crema la xemeneia i part de la teulada d'una casa a Bellver de Cerdanya

Fins a vuit dotacions dels Bombers van treballar aquest dijous al vespre en l'extinció d'un incendi al nucli d'Eller, a Bellver de Cerdanya, que va cremar la xemeneia i 15 metres quadrats de la teulada d'una casa. No hi va haver persones ferides, segons fonts del cos. El foc es va declarar a les 19.41 h en un edifici al carrer de l'Església. A les 20.57 h els Bombers ja havien apagat les flames, però van seguir treballant durant una bona estona per revisar l'estructura de la xemeneia i evitar punts calents.