ALERTA | Les intenses pluges afecten una vintena de carreteres i provoquen cabals elevats

Les intenses pluges de les últimes hores han provocat que es registrin cabals elevats a la zona del Baix Ter i afecten una vintena de carreteres. Les precipitacions de mica en mica es van registrant a les comarques de Girona durant el matí. El telèfon 112 d'emergències ha rebut en aquest episodi 1.330 trucades, concentrades majoritàriament a l'àrea metropolitana. El 36% han arribat des del Barcelonès; el 21,5% del Baix Llobregat; el 14,4% des del Vallès Occidental, i el 6% des del Maresme. Entre les carreteres tallades per esllavissades i inundacions destaca la C-31 a Ullà i la C-35 a Fogars de la Selva. Pel que fa als rius, s'ha superat el llindar d'alerta o de perill de l'Onyar, el Llobregat, el Daró la Tordera i la riera del Carme.

Hi ha 22 trams de carretera amb afectacions per la pluja. A Barcelona n'hi ha 7: la C-32 té tallat el ramal de sortida a Viladecans en sentit sud; la C-35 està tallada a Fogars de la Selva per inundacions; la C-37z ho està a Sant Salvador de Guardiola per obstacles a la via; la BV-2425 està tallada a Gelida per arbres i pedres a la via; la BV-2041 ho està a Gavà per esllavissades; a la BP-1417 (Rabassada), a Barcelona, es dona pas alternatiu per esllavissades, i la BP-1101 està tallada al Bruc pel mateix motiu.

A Girona hi ha 14 trams afectats la C-31 està tallada a Ullà per inundacions; l'N-260 ho està a Portbou per obstacles a la vi; la GIV-6321 ho està a Albons per esllavissades; el mateix que la GI-682 a Sant Feliu de Guíxols; i la GIV-6226 a Garrigàs, en aquest cas per inundacions; la GIP-5129 està tallada entre Vilafant i Borrassà per inundacions; la GI-682 ho està a Blanes per despreniments; la GI-643 està tallada a Serra de Daró per inundacions; la GI-542 ho està a Osor per esllavissades, i la GIP-6021 ho està a Peralada per inundacions. Hi ha un carril tallat a la C-25 a Arbúcies i a la GI-682 i a la GI-681 a Tossar de Mar. S'ha de circular amb precaució a la GIV-6322 entre l'Escala i Albons

A la demarcació de Tarragona, la TV-2005 està tallada a Aiguamúrcia per inundacions.

Pel que fa a les trucades al 112, Barcelona acumula 328 avisos. La resta han arribat des de ciutats de l'àmbit metropolità com Castelldefels (55), Sant Cugat del Vallès (45), l'Hospitalet de Llobregat (35), Gavà (32), Sitges (28), Badalona i Sabadell (27).

Protecció Civil demana prudència als rius, especialment al Baix Ter. S'ha superat el llindar de perill a l'Onyar, a Girona, i al Daró, a la Bisbal de l'Empordà. També s'ha passat el d'alerta al Llobregat, a Sant Vicenç dels Horts; a la Tordera, i a la riera del Carme, a la Pobla de Claramunt.

A Barcelona, l'enllaç de l'estació de metro de Passeig de Gràcia entre les línies 2 i 4 està tancat. Als Ferrocarrils de la Generalitat es registren retards de fins a 20 minuts a la línia Barcelona-Vallès per un despreniment a la via (línies S1 i S2). Pel que fa a la línia a l'àmbit Llobregat-Anoia, hi ha tren entre Barcelona i Olesa i servei per carretera entre Olesa i Manresa i entre Igualada i Martorell.